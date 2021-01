Grande Fratello Vip: Francesco Oppini insultato su Instagram, minaccia Denuncia agli haters (Di mercoledì 20 gennaio 2021) L'ex concorrente del Grande Fratello Vip Francesco Oppini risponde alle offese di un utente di Instagram, minacciando Denuncia. Leggi su comingsoon (Di mercoledì 20 gennaio 2021) L'ex concorrente delViprisponde alle offese di un utente dindo

matteograndi : La tragedia di un popolo costretto a scegliere fra lasciare l’Italia nelle mani di un incompetente teleguidato da u… - matteorenzi : Ormai prevale una logica quasi da grande fratello per la quale c’è un pensiero unico che porta a non preoccuparsi d… - borghi_claudio : Non c'è limite al peggio... GRANDE FRATELLO CHIGI – SULLA PAGINA FACEBOOK UFFICIALE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO… - PetretRita : RT @Lucrezi97533276: Ma sono l’unica che non ha mai visto il Grande Fratello ? - SabMusicIsLife : RT @aaurs_: Queste per me sono le parole più belle spese per Tommaso in questo grande fratello.??#GFVIP -