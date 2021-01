Vaccini Pfizer in ritardo, ecco cosa prevede il contratto con l’azienda. Boccia: si valuteranno “azioni legali concordate” (Di martedì 19 gennaio 2021) Non c’è ancora certezza sulla ripresa a pieno regime della vaccinazione contro il coronavirus dopo la decisione unilaterale di Pfizer-Biontech di ridurre le consegne delle dosi destinate a tutti i Paesi europei, Italia compresa. l’azienda farmaceutica, su pressione di Bruxelles, ha fatto sapere che il parziale stop durerà poco più di una settimana, giusto il tempo di aumentare la produzione nel suo impianto in Belgio. Versione che l’Agenzia europea del farmaco conferma, sostenendo che alla base dei disguidi c’è la difficoltà di Pfizer di “fare scorte di materie prime” a fronte della quantità di ordini ricevuti dagli Stati di tutto il mondo. Ma il timore, surrogato dagli ulteriori ritardi registrati nel nostro Paese in questi giorni, è che i tempi possano allungarsi. Al taglio di 165mila dosi settimanali annunciato venerdì, il colosso ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 19 gennaio 2021) Non c’è ancora certezza sulla ripresa a pieno regime della vaccinazione contro il coronavirus dopo la decisione unilaterale di-Biontech di ridurre le consegne delle dosi destinate a tutti i Paesi europei, Italia compresa.farmaceutica, su pressione di Bruxelles, ha fatto sapere che il parziale stop durerà poco più di una settimana, giusto il tempo di aumentare la produzione nel suo impianto in Belgio. Versione che l’Agenzia europea del farmaco conferma, sostenendo che alla base dei disguidi c’è la difficoltà didi “fare scorte di materie prime” a fronte della quantità di ordini ricevuti dagli Stati di tutto il mondo. Ma il timore, surrogato dagli ulteriori ritardi registrati nel nostro Paese in questi giorni, è che i tempi possano allungarsi. Al taglio di 165mila dosi settimanali annunciato venerdì, il colosso ...

