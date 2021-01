Governo: pontieri ottimisti su tenuta Conte, forbice tra 157 e 160 favore Conte (Di martedì 19 gennaio 2021) Roma, 19 nov. (Adnkronos) - Un cauto ottimismo aleggia tra i membri del Governo, mentre va avanti la seduta fiume al Senato sulle comunicazioni del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. I numeri salgono a 157, "ma la forbice arriva, teoricamente, a 160", dice uno degli uomini più vicini al premier con un occhio vigile sul pallottoliere di Palazzo Madama. Non solo. In queste ore vanno avanti le trattative serrate sulla nascita di un nuovo gruppo al Senato, che consentirebbe di puntellare il Governo consentendogli di fare affidamento su una maggioranza salda anche a Palazzo Madama. Chi è impegnato in prima linea spiega all'Adnkronos che si starebbe 'negoziando' con due senatori di Iv, tre dell'Udc e addirittura 5 di Fi. Un gruppo che tuttavia non vedrebbe la nascita oggi, ma nei prossimi giorni. Le ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 19 gennaio 2021) Roma, 19 nov. (Adnkronos) - Un cauto ottimismo aleggia tra i membri del, mentre va avanti la seduta fiume al Senato sulle comunicazioni del presidente del Consiglio, Giuseppe. I numeri salgono a 157, "ma laarriva, teoricamente, a 160", dice uno degli uomini più vicini al premier con un occhio vigile sul pallottoliere di Palazzo Madama. Non solo. In queste ore vanno avanti le trattative serrate sulla nascita di un nuovo gruppo al Senato, che consentirebbe di puntellare ilconsentendogli di fare affidamento su una maggioranza salda anche a Palazzo Madama. Chi è impegnato in prima linea spiega all'Adnkronos che si starebbe 'negoziando' con due senatori di Iv, tre dell'Udc e addirittura 5 di Fi. Un gruppo che tuttavia non vedrebbe la nascita oggi, ma nei prossimi giorni. Le ...

globalistIT : La discussione in #Senato continua e si fa largo un cauto ottimismo per il #Governo: ecco gli aggiornamenti sulla… - PagellaPolitica : ?? Da “consultazioni” a “pontieri”, passando per “rimpasto”, abbiamo scritto un glossario per capirci qualcosa di pi… - AlessioColzani : ?? #M5S, CHE BRUTTA FINE! GRILLINI RIDOTTI A ESSERE IL 'MOVIMENTO MASTELLA'... Che finaccia per Il Movimento 5 Stel… - MichelaRoi : RT @martinoloiacono: #Renzi sostiene che il governo non avrebbe i numeri per sopravvivere. Più che di pontieri bisognerebbe parlare di pall… - PigiDimitri : RT @martinoloiacono: #Renzi sostiene che il governo non avrebbe i numeri per sopravvivere. Più che di pontieri bisognerebbe parlare di pall… -

Ultime Notizie dalla rete : Governo pontieri 'Pontieri' al lavoro per una crisi di Governo pilotata AGI - Agenzia Italia Governo: pontieri ottimisti su tenuta Conte, forbice tra 157 e 160 favore Conte

Roma, 19 nov. (Adnkronos) - Un cauto ottimismo aleggia tra i membri del governo, mentre va avanti la seduta fiume al Senato sulle comunicazioni del ...

Fiducia al Senato, i 'pontieri' ottimisti su una vittoria politica di Conte

Si tratta con due senatori di Iv, tre dell'Udc e addirittura 5 di Fi in vista di un gruppo che non vedrebbe la nascita oggi, ma nei prossimi giorni.

Roma, 19 nov. (Adnkronos) - Un cauto ottimismo aleggia tra i membri del governo, mentre va avanti la seduta fiume al Senato sulle comunicazioni del ...Si tratta con due senatori di Iv, tre dell'Udc e addirittura 5 di Fi in vista di un gruppo che non vedrebbe la nascita oggi, ma nei prossimi giorni.