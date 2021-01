Loano | nasce il 6 gennaio il gruppo ' Amici della Biblioteca Arecco'

(Di martedì 5 gennaio 2021) C'è poi "Caro amico libro, se leggo scopro", servizio di video-lettura dalla: "Gli utenti potranno inviare il loro testo preferito e noi lo leggeremo per loro". Ma l'impegno di #...

zazoomblog : Nasce il gruppo Amici della Biblioteca di Loano - #Nasce #gruppo #Amici #della - lecodisavona : Nasce il gruppo “Amici della Biblioteca di Loano” - savonanews : Nasce il gruppo 'Amici della Biblioteca di Loano' -

Ultime Notizie dalla rete : Loano nasce

IVG.it

Da domani attivo il gruppo "Amici della Biblioteca Antonio Arecco di Loano" per stimolare alla lettura e sostenere la biblioteca loanese.La società giapponese Mitsubishi Heavy Industries costruirà in Austria la più grande acciaieria a idrogeno al mondo, per conto del produttore austriaco voestalpine (iniziale minuscola, n.d.r.). I test ...