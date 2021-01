Covid: troppi morti, a Los Angeles c'è carenza di bare (Di domenica 3 gennaio 2021) ROMA, 03 GEN - Le vittime del Covid-19 stanno aumentando a un ritmo così allarmante che le pompe funebri di Los Angeles sono a corto di pini per costruire le bare. Secondo quanto riferisce il Daily ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di domenica 3 gennaio 2021) ROMA, 03 GEN - Le vittime del-19 stanno aumentando a un ritmo così allarmante che le pompe funebri di Lossono a corto di pini per costruire le. Secondo quanto riferisce il Daily ...

