Calendario Sei Nazioni Rugby 2021: date, programma, orari, tv (Di giovedì 31 dicembre 2020) Il Sei Nazioni 2021 di Rugby scatterà il 6 febbraio e vedrà subito l’esordio casalingo dell’Italia, che ospiterà la Francia. Trasferta per gli azzurri alla seconda giornata, in casa dell’Inghilterra, il 13 febbraio. Dopo una settimana di pausa, nuovo match casalingo per gli azzurri, che ospiteranno l’Irlanda il 27 febbraio. Altra settimana di pausa ed ultima gara interna del torneo, il 13 marzo, contro il Galles, poi ultima recita del torneo il 20 marzo in Scozia. L’Italia giocherà i match interni allo Stadio Olimpico di Roma, inoltre tutte le partite degli azzurri si giocheranno di sabato alle ore 15.15 italiane. Tutte le sfide verranno trasmesse in diretta tv su DMAX, mentre la diretta streaming verrà affidata a DPLAY, infine OA Sport vi assicurerà la diretta live testuale. Calendario SEI Nazioni ... Leggi su oasport (Di giovedì 31 dicembre 2020) Il Seidiscatterà il 6 febbraio e vedrà subito l’esordio casalingo dell’Italia, che ospiterà la Francia. Trasferta per gli azzurri alla seconda giornata, in casa dell’Inghilterra, il 13 febbraio. Dopo una settimana di pausa, nuovo match casalingo per gli azzurri, che ospiteranno l’Irlanda il 27 febbraio. Altra settimana di pausa ed ultima gara interna del torneo, il 13 marzo, contro il Galles, poi ultima recita del torneo il 20 marzo in Scozia. L’Italia giocherà i match interni allo Stadio Olimpico di Roma, inoltre tutte le partite degli azzurri si giocheranno di sabato alle ore 15.15 italiane. Tutte le sfide verranno trasmesse in diretta tv su DMAX, mentre la diretta streaming verrà affidata a DPLAY, infine OA Sport vi assicurerà la diretta live testuale.SEI...

