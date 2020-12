Oroscopo della settimana | dal 28 dicembre 2020 al 3 gennaio 2021

Leggi su meteoweek

(Di lunedì 28 dicembre 2020). Ecco cosa ci dicono le Stelle per quanto riguarda lache chiude ile apre l’anno nuovo. Le previsioni segno per segno. Ci troviamo davanti gli ultimi giorni di questoturbolento e anomalo in senso generale; ilè praticamente arrivato e come ognisiamo qui per raccontarvi L'articolo proviene da www.meteoweek.com.