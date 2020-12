‘Live – Non è la D’Urso’, dopo la squalifica di Filippo Nardi Vladimir Luxuria si scaglia contro Samantha De Grenet: ecco perché (Di lunedì 21 dicembre 2020) La squalifica di Filippo Nardi è stata praticamente inevitabile, dopo le uscite decisamente fuori luogo avute nella Casa del Grande Fratello Vip 5 che hanno colpito in particolar modo Maria Teresa Ruta. Tanti si sono scagliati contro il gieffino, ritenendo assolutamente inaccettabili le sue parole e invocando la squalifica, dal giornalista Gabriele Parpiglia a Guenda Goria, figlia della Ruta. Ed è proprio dell’accaduto tra le mura della Casa più spiata di Cinecittà che si è parlato ieri sera anche a Live – Non è La D’Urso, con Guenda che ha ribadito la sua posizione: Sono stata molto scossa e mi sono battuta per la squalifica di Filippo Nardi che mi ha chiamato negli scorsi giorni per porgere le sue scuse a me e alla ... Leggi su isaechia (Di lunedì 21 dicembre 2020) Ladiè stata praticamente inevitabile,le uscite decisamente fuori luogo avute nella Casa del Grande Fratello Vip 5 che hanno colpito in particolar modo Maria Teresa Ruta. Tanti si sonotiil gieffino, ritenendo assolutamente inaccettabili le sue parole e invocando la, dal giornalista Gabriele Parpiglia a Guenda Goria, figlia della Ruta. Ed è proprio dell’accaduto tra le mura della Casa più spiata di Cinecittà che si è parlato ieri sera anche a Live – Non è La D’Urso, con Guenda che ha ribadito la sua posizione: Sono stata molto scossa e mi sono battuta per ladiche mi ha chiamato negli scorsi giorni per porgere le sue scuse a me e alla ...

CarloStagnaro : Oh, ragassi, qui c'è una live che scotta. Martedì le Cronache vanno unplugged, sul nostro canale e, in contemporan… - XFactor_Italia : Arriverà la fine ma non sarà la fine... ?? Non ci siamo ancora ripresi dal feat. tra @MarroneEmma e @BlindPsg! ?? - LuigiBrugnaro : “O amici, non più questi suoni, ma altri intoniamone più piacevoli e lieti”: 250 anni fa nasceva Ludwig van… - fankslads : RT @counthestarsx: prima in diretta Liam ha chiesto di fargli domande sul live del 2, ho visto un sacco di commenti con ‘firmerai il contra… - IsaeChia : ‘#Live – #NonelaDUrso’, dopo la squalifica di #FilippoNardi #VladimirLuxuria si scaglia scontro #SamanthaDeGrenet:… -

Ultime Notizie dalla rete : ‘Live Non Paolo Brosio, rivelazione choc a Live non è la D'Urso. «Maria Laura mi disse, che ci faccio con lui?» Il Messaggero