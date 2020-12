**Coronavirus: Pane Quotidiano, 'in fila per i pasti almeno il 10% in più, tanti italiani'** (2) (Di mercoledì 16 dicembre 2020) (Adnkronos) - Pane Quotidiano è stato chiuso durante il primo lockdown per evitare assembramenti, ma ora ha ripreso la distribuzione a pieno ritmo. "Come associazione in questo momento siamo messi a dura prova, stiamo cercando di soddisfare le richieste di tutte queste persone, ma dobbiamo reperire sempre più alimenti che, per carità, ci vengono donati dalle aziende produttrici, ma così anche i nostri costi di gestione aumentano". Aumentano, ad esempio, le spese per il carburante, per le bollette dovute all'utilizzo delle celle frigorifere. "Sostanzialmente il nostro problema è dover far fronte a nuovi costi", spiega il vicepresidente. Il Comune di Milano è già venuto incontro all'associazione. "Ci ha donato il diritto di superficie su viale Toscana e questo ha reso possibile ultimare un processo di ristrutturazione che era diventato indispensabile ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 16 dicembre 2020) (Adnkronos) -è stato chiuso durante il primo lockdown per evitare assembramenti, ma ora ha ripreso la distribuzione a pieno ritmo. "Come associazione in questo momento siamo messi a dura prova, stiamo cercando di soddisfare le richieste di tutte queste persone, ma dobbiamo reperire sempre più alimenti che, per carità, ci vengono donati dalle aziende produttrici, ma così anche i nostri costi di gestione aumentano". Aumentano, ad esempio, le spese per il carburante, per le bollette dovute all'utilizzo delle celle frigorifere. "Sostanzialmente il nostro problema è dover far fronte a nuovi costi", spiega il vicepresidente. Il Comune di Milano è già venuto incontro all'associazione. "Ci ha donato il diritto di superficie su viale Toscana e questo ha reso possibile ultimare un processo di ristrutturazione che era diventato indispensabile ...

