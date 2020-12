Grande Fratello VIP 5, Tommaso Zorzi dopo la nomination a Stefania Orlando rivela chi altro avrebbe voluto nominare (video) (Di martedì 15 dicembre 2020) Guarda il video di Tommaso Zorzi al GFVIP: dopo la nomination choc a Stefania Orlando, tra i suoi obiettivi altri nomi a sorpresa Leggi su gossipblog (Di martedì 15 dicembre 2020) Guarda ildial GFVIP:lachoc a, tra i suoi obiettivi altri nomi a sorpresa

trash_italiano : Ilary Blasi @ Grande Fratello Vip 6 ? OGNI RT È IMPORTANTE ? - trash_italiano : Alfonso Signorini risponde ai dubbi sul televoto del #GFVIP, ma qualcosa non torna - trash_italiano : #GFVIP: dopo gli spagnoli, arrivano anche i brasiliani a salvare Adua Del Vesco - ehyhereiam : RT @Benz0diazepin4: 'Tommaso comunque vada, guai chi me lo tocca perché per me deve vincere il grande fratello, io voglio bene a lui e l'ho… - francydisperati : RT @blujasmine3: Il grande fratello che oscura il discorso anoressia e la preoccupazione di Ros nei confronti di Giulia, fa davvero schifo!… -