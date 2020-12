GFVip, Pierpaolo 'scarica' la Gregoraci in diretta: 'Io da vittima non ci passo. Ora penso solo a me', lei reagisce malissimo (Di sabato 12 dicembre 2020) GFVip, Pierpaolo Pretelli scarica in diretta : 'Io da vittima non ci passo. Ora penso solo a me', lei reagisce malissimo. Da quando l'ex di Flavio Briatore è uscita dalla casa, Pretelli sembra essere ... Leggi su leggo (Di sabato 12 dicembre 2020)Pretelliin: 'Io danon ci. Oraa me', lei. Da quando l'ex di Flavio Briatore è uscita dalla casa, Pretelli sembra essere ...

GrandeFratello : 'Non mi eri totalmente indifferente'... Pierpaolo ricorda ad Elisabetta che la sua presenza in casa era, per lui, t… - MarioManca : Ma quindi per la Gregoraci Pierpaolo avrebbe dovuto indossare la veletta per superare tre mesi di friendzone spinta? #GFvip - GrandeFratello : ... e di pagine ne hanno scritte tante, nonostante tutto e nonostante tutti. Impossibile definire cosa sono stati e… - 33819TE : Mi sveglio e il mio pensiero è: ma possono gli autori essere così incapaci da permettere un televoto Dayane-MTR-Pie… - Mariallages1 : Salviamo 1) la GENTILEZZA 2 LA BONTÀ 3)la CLASSE 4)il SORRISO e gli OCCHI BUONI di PIERPAOLO PRETELLI ???? #gfvip -