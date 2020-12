Firenze: l’Arno in piena ci minaccia ancora. La foto scattata da Giani (che deve allertare il governo) (Di domenica 6 dicembre 2020) L'Arno ci minaccia ancora, 56 anni dopo la grande alluvione. Le arcate del Ponte Vecchio sono due fessure, due occhini stretti. E' la piena che sta attraversando Firenze, stasera, 6 dicembre, dalle 22 in poi. La foto è stata scattata dal presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, che l'ha postata sui social. Ma che ora deve svegliare Roma e l'Autorità di bacino, diventata la bella addormentata Leggi su firenzepost (Di domenica 6 dicembre 2020) L'Arno ci, 56 anni dopo la grande alluvione. Le arcate del Ponte Vecchio sono due fessure, due occhini stretti. E' lache sta attraversando, stasera, 6 dicembre, dalle 22 in poi. Laè statadal presidente della Regione Toscana, Eugenio, che l'ha postata sui social. Ma che orasvegliare Roma e l'Autorità di bacino, diventata la bella addormentata

FirenzePost : Firenze: l’Arno in pina ci minaccia ancora. La foto scattata da Giani (che deve allertare il governo) - HariSeldon : L’Arno in piena a Firenze - infoitinterno : Firenze, l’Arno torna sotto il livello di guardia. Alle Cure evacuate 8 famiglie - BeppePanunzio : RT @andreavianel: Marcello Giannini: lo ricordiamo a 90° minuto, riscoprirlo in diretta con Zavoli dopo l'alluvione di Firenze, senza immag… - bovigus1 : Perché, dopo 54 anni, chi sta a #Firenze e vede l'#Arno gonfio deve ancora angosciarsi? Questa dovrebbe essere l'os… -

Ultime Notizie dalla rete : Firenze l’Arno Il nuovo Rinascimento di Palazzo Serristori Fortune Italia