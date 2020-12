Sempre peggio. La seconda ondata di Covid affonda l’economia italiana (Di martedì 1 dicembre 2020) Svanito nel nulla. Il rimbalzo del Pil del terzo trimestre (+15,9%, reazione al disastroso -13% del secondo trimestre, quello del primo lockdown) è evaporato. Colpa, dice Confindustria, di una produzione industriale cui le misure di contenimento sulla scia della seconda ondata hanno messo, di nuovo la camicia di forza. Risultato, dal pirotecnico quasi +16% a fine anno si tornerà al segno meno. “La produzione industriale italiana”, scrive il Centro studi di Viale dell’Astronomia, “dopo il recupero rilevato in ottobre (+1,2%), torna a diminuire in novembre (-2,3%), a causa della contrazione della domanda conseguente alle misure di contenimento introdotte in Italia e nei principali partner commerciali. Le prospettive per il quarto trimestre sono negative, come mostra l’andamento della fiducia tra gli imprenditori manifatturieri e tra le ... Leggi su formiche (Di martedì 1 dicembre 2020) Svanito nel nulla. Il rimbalzo del Pil del terzo trimestre (+15,9%, reazione al disastroso -13% del secondo trimestre, quello del primo lockdown) è evaporato. Colpa, dice Confindustria, di una produzione industriale cui le misure di contenimento sulla scia dellahanno messo, di nuovo la camicia di forza. Risultato, dal pirotecnico quasi +16% a fine anno si tornerà al segno meno. “La produzione industriale”, scrive il Centro studi di Viale dell’Astronomia, “dopo il recupero rilevato in ottobre (+1,2%), torna a diminuire in novembre (-2,3%), a causa della contrazione della domanda conseguente alle misure di contenimento introdotte in Italia e nei principali partner commerciali. Le prospettive per il quarto trimestre sono negative, come mostra l’andamento della fiducia tra gli imprenditori manifatturieri e tra le ...

alfo_lanzieri : @IlBacchettone La toppa peggio del buco. Quella grafica è inaccettabile non perché è 'antimeridionale', ma perché d… - MinisteroA : @RadioSavana In alcuni quartieri di Roma può finire anche molto peggio. Non sempre sono extracomunitari. Il problem… - RCirombella : @radiosilvana @AlessiaMorani Mi stupiscono sempre...riescono a fare sempre peggio - ndefendi : @CarloCalenda Mamma mia che notizia.....sempre peggio - Lialacor : @ivanscalfarotto Sempre peggio...non sono ottimista... Un abbraccio -

Ultime Notizie dalla rete : Sempre peggio HTTP/1.1 Server Too Busy