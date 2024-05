Nuova Alfa Romeo Junior coupè | per crescere si deve fare

(Di martedì 21 maggio 2024) Secondo quanto affermato da Stellantis,dovrà andare a competere contro i ,marchi tedeschi Audi BMW e Mercedes. Questi tre vantano oltre una quindicina di modelli (o modelli con carrozzerie differenti) a listino, con diverse vetture endotermiche e tante elettriche. Insomma, la gamma dei costruttori tedeschi è completa sotto tutti i fronti. Per potersi avvicinare a loro,dovrà sfornare tanti modelli, ben di più di quanto pronosticato, ovvero una novità all’anno. Senon avrà 10-12 vetture a listino entro fine decennio, dovrà pensare a numeri di nicchia e non ad impensierire dei brand tedeschi. Dalla neonata, potrebbe nascere una novità che secondo il nostro modesto parere potrebbe ...

Tra il 2005 ed il 2010, con quasi 22 mila esemplari venduti, l‘ Alfa Romeo Brera è stata la sportiva della Casa di Arese. Nata per sostituire la GTv, non ha riscosso lo stesso successo. Pesante e non alla pari delle competitors come prestazioni, la ...

Alfa Romeo Tonale Tonale 1.5 160 CV MHEV TCT7 Edizione Speciale del 2022 usata a Alessandria - alfa romeo Tonale Tonale 1.5 160 CV MHEV TCT7 Edizione Speciale del 2022 usata a Alessandria - Annuncio vendita alfa romeo Tonale Tonale 1.5 160 CV MHEV TCT7 Edizione Speciale usata del 2022 a Alessandria nella sezione Auto usate di Automoto.it ...

Alfa Romeo Stelvio Stelvio 2.2 Turbodiesel 160 CV AT8 RWD Sprint nuova a Prato - alfa romeo Stelvio Stelvio 2.2 Turbodiesel 160 CV AT8 RWD Sprint nuova a Prato - Annuncio vendita alfa romeo Stelvio Stelvio 2.2 Turbodiesel 160 CV AT8 RWD Sprint nuova a Prato nella sezione Auto nuove di Automoto.it ...

L’Italia blocca FIAT Topolino di Stellantis perché non è italiana - L’Italia blocca FIAT Topolino di Stellantis perché non è italiana - Circa 134 Fiat Topolino sono state sequestrate dalla polizia italiana nel porto di Livorno, in Toscana proprio per via della bandiera italiana posta sul lato accanto alla maniglia della portiera. Il ...