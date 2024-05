E’ morto Schnellinger - aveva 85 anni | un ‘eroe’ di Italia-Germania 4-3

(Di lunedì 20 maggio 2024) Il difensore tedesco segnò il gol che mandò la sfida ai supplementari E'a 85, al San Raffaele di Milano, Karl-Heinz, roccioso difensore tedesco, tra gli 'eroi' dell'Azteca nella semifinale di Coppa del Mondo4-3 nel 1970.mise anche la firma in quella partita, siglando allo scadere il gol dell'1-1

(Adnkronos) – E' morto a 85 anni , al San Raffaele di Milano, Karl-Heinz Schnellinger , roccioso difensore tedesco, tra gli 'eroi' dell'Azteca nella semifinale di Coppa del Mondo Italia-Germania 4-3 nel 1970. Schnellinger mise anche la firma in quella ...

