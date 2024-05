Jasmine Paolini regina di Roma | Da bambina andavo a vedere le partite insieme a mio papà - adesso sono qui con il trofeo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 21 maggio 2024) Lucca, 21 maggio 2024 – Una pagina indelebile nello sport italiano, una vera e propria impresa.e Sara Errani hanno vinto il doppio femminile degli Internazionali d’Italia infiammando il centrale di, nel torneo tricolore più importante. Battendo due stelle come Coco Gauff e Erin Rautliffe,, legatissima alla sua Bagni di Lucca dove si è formata tennisticamente, ha scritto in maniera indelebile il suo nome nella storia dello sport italiano. Attualmente l’italiana più in alto nella classifica Wta alla tredicesima posizione, dopo aver toccato anche la dodicesima, sta diventando sempre di più una beniamina di tutti i tifosi italiani, macinando vittorie e successi. Nel mese di febbraio aveva conquistato il torneo 1000 di Dubai ela consacrazione ...