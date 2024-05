Errani-Li oggi in tv | orario - canale e diretta streaming qualificazioni Roland Garros 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 21 maggio 2024) Saraaffronterà Ann Li nel primo turno delledel, secondo Slam della stagione. Neppure il tempo di godersi la storica vittoria in doppio con Jasmine Paolini al Foro Italico che la tennista di Bologna è dovuta volare a Parigi per prendere parte al tabellone cadetto. Rimasta fuori di un solo posto dal tabellone, debutterà contro la statunitense, giocatrice insidiosa ma sicuramente con meno esperienza di Sarita. Le due non si sono mai affrontate in carriera. PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMIe Li scenderanno in campo, martedì 21 maggio, come terzo match dalle ore 10:00 sul Court Suzanne-Lenglen. Non è prevista una copertura televisiva. Gli appassionati, tuttavia, potranno seguire il match tramite la ...