Terremoto ai Campi Flegrei | magnitudo 4 4 - è la scossa più forte degli ultimi 40 anni

(Di lunedì 20 maggio 2024) Napoli, 21 maggio 2024 – E’ stata di3.5 la primadisignificativa avvertita stasera a Napoli alle 19.51 – con epicentro nella zona dei– e che ha dato il via a uno sciame di terremoti.Una successivaè stata di4.4 alle ore 20.10 ad una profondità di tre chilometri. Il fenomeno è stato avvertito anche sull’isola di Procida, non solo nella zona collinare e centrale di Napoli, ma anche nei comuni dell’hinterland, come Casavatore e Giugliano in Campania. Segnalazioni pure da Afragola. Ierano già stati interessati da uno sciame sismico stamattina, la cuiprincipale era stata di2.3, alle 8.50. La ...

Ai Campi Flegrei è in corso uno sciame sismico, non ancora concluso, che ha fatto registrare oltre 20 terremoti nell'arco di tre ore circa. I terremoti più intensi sono stati quelli di magnitudo 4,4 delle 20.10, quello di magnitudo 3,9 delle 21.46 e ...

Napoli, la notte insonne dopo il terremoto: riunioni dei tecnici, Manfredi convoca la stampa, gente in strada - Napoli, la notte insonne dopo il terremoto: riunioni dei tecnici, Manfredi convoca la stampa, gente in strada - Non si dorme nella zona dei Campi flegrei. Non dormono i cittadini spaventati dalla scossa di magnitudo 4.4 registrata alle 20.10 di ieri, lunedì 20 maggio, che ha fatto ballare ogni cosa. Oggetti e s ...

Scuole chiuse a Pozzuoli e Quarto per verifiche post-sismiche dopo il terremoto più forte degli ultimi 40 anni nella zona dei Campi Flegrei. - Scuole chiuse a Pozzuoli e Quarto per verifiche post-sismiche dopo il terremoto più forte degli ultimi 40 anni nella zona dei Campi Flegrei. - Una forte scossa sismica di magnitudo 4.4 ha colpito la zona dei Campi ... Le autorità locali sono impegnate in un'opera di monitoraggio e verifica dopo il terremoto, che ha provocato crolli di ...

Terremoti a Napoli ma il concerto dei Pinguini Tattici Nucleari non si ferma. Ed è polemica - Terremoti a Napoli ma il concerto dei Pinguini Tattici Nucleari non si ferma. Ed è polemica - Al Palapartenope di Fuorigrotta nonostante le scosse il concerto dei Pinguini Tattici Nucleari regolarmente in scena ...