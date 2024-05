Giro d’Italia - oggi sedicesima tappa | orari - dove vederla in tv

(Di martedì 21 maggio 2024) (Adnkronos) – Ild'Italia 2024 proponela 16esima, la Livigno-Santa Cristina Val Gardena di 206 km. Il 21 maggio prevede una nuova frazione ricca di salite, con un'ulteriore chance per Tadej Pogacar: la maglia rosa, dopo aver dominato sul traguardo di Livigno due giorni fa,ha una nuova opportunità per blindare L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

Livigno, 20 maggio 2024 - Una tappa per una fuga da lontano, che premierà gli scalatori, oppure un altro assolo di Tadej Pogacar? La tappa sedici da Livigno a Monte Pana è di montagna, ma intervallata nel mezzo da un lungo tratto di fondo valle per ...

Inter, coreografia DA BRIVIDI: le immagini fanno il giro del mondo | OneFootball - Inter, coreografia DA BRIVIDI: le immagini fanno il giro del mondo | OneFootball - Il tifo non è solo passione e supporto della squadra, ma anche spettacolo scenico. In una giornata in cui anche il Liverpool ha incantato con la coreografia d’addio per Jurgen Klopp, l’Inter non ha ...

Cronaca meteo: piove intensamente a nord di Milano, sale il livello del Seveso - Cronaca meteo: piove intensamente a nord di Milano, sale il livello del Seveso - Nuove forti precipitazioni nel primo pomeriggio sull'area a nord di Milano. Quanto è bastato a far salire nuovamente in modo repentino il livello del Seveso. Le immagini dal drone girate all'altezza d ...