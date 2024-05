Morte Raisi - il Consiglio di Sicurezza Onu osserva il minuto di silenzio

Ebrahim Raisi morto - il consiglio di sicurezza dell’Onu osserva un minuto di silenzio per il presidente iraniano – Video Il consiglio di sicurezza dell’Onu ha osservato un minuto di silenzio in memoria del presidente iraniano Ebrahim Raisi, morto ieri, domenica 19 maggio, in un incidente in elicottero. Un momento di raccoglimento in sua memoria dopo la tragica ...

Raisi - incidente in elicottero per il presidente iraniano : mistero sulle sue condizioni. In corso incontro d'emergenza con il Consiglio di sicurezza Il presidente iraniano Ebrahim Raisi e il suo entourage sarebbero rimasti coinvolti in un incidente aereo in Iran. I soccorritori al momento starebbero cercando di raggiungere l'elicottero, come...