Muore stroncato da un malore all’evento con Giuseppe Conte

(Di lunedì 20 maggio 2024) Bologna, 20 maggio 2024 - “Mi dispiace dirvi che purtroppo lo spettacolo di questa sera non andrà in scena”, sale sul palco in lacrime il leader del Movimento 5 stelleal teatro Consorziale di Budrio per il terzo appuntamento de “L’Italia che conta”. Incontro che, per l'appunto, non si è tenuto. Ne dà l’annuncio lo stessointorno alle 21.30: “Pochi minuti fa, un signore è stato colto da unqui all’interno del teatro. E non ce l’ha fatta”. È successo prima dell'inizio dell'evento, nella galleria al secondo piano, I’uomo è stato colto da un. A malincuore non sono bastati i soccorsi di un medico all’interno della platea e dell’ambulanza. Nonostante le insistenze della moglie, sotto shock ovviamente per quanto accaduto e che voleva far continuare l’evento per non ...