Maestrelli-Huesler oggi in tv | orario - canale e diretta streaming qualificazioni Roland Garros 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 21 maggio 2024) Francescoaffronterà Marc-Andreanel primo turno delledel, secondo Slam della stagione. Il tennista azzurro torna in campo dopo le tre vittorie ottenute nel Challenger di Torino (due nel tabellone cadetto e uno nel main draw) e sfida l’elvetico, giocatore che fino allo scorso anno era in top 50 ma che ora è scivolato intorno alla 200^ posizione. Sul rosso però vale molto di più del suo ranking attuale, non a caso scenderà in campo con i favori del pronostico. Tra i due non ci sono precedenti. PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMIscenderanno in campo, martedì 21 maggio, come terzo match dalle ore 10:00 sul Court 3. Non è ...