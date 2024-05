Basket - playoff Serie A | Venezia batte Reggio in gara 5 e vola in semifinale

(Di martedì 21 maggio 2024), 21 maggio 2024 – Nella bolgia del Palasport Taliercio di Mestre, l’Umana Reyerpiega l’UnahotelsEmilia 83-67, staccando il pass per le semifinali scudetto e mettendo il punto esclamativo su unacombattutissima. Estremamente combattuta è stata anche questa5: una matassa che gli uomini di coach Neven Spahija sono riusciti a dipanare soltanto nei 10’ conclusivi, in cui a fare la differenza sono stati un parziale di 11-0 e la grande fisicità della difesa orogranata che ha tenutoEmilia a soli 12 punti segnati a fronte dei 25 subiti. Sul fronte offensivo, invece, a recitare un ruolo da assoluto protagonista è stato Rayjon Tucker, che ha vinto la sfida nella sfida con il dirimpettaio Langston Galloway (18 punti) portandosi a casa un bottino ...

Il LIVE in diretta di Venezia-Reggio Emilia , sfida valida come gara-5 dei playoff della Serie A1 2023 / 2024 di basket . Siamo giunti alla partita decisiva della Serie , dopo che Venezia si è aggiudicata gara-4 in trasferta al PalaBigi, pareggiando il ...

Venezia batte Reggio Emilia 83-67. Nel palazzetto Venezia no va in scena la gara decisiva per il passaggio al turno successivo dei playoff di Serie A1. La Serie era stata pareggiata proprio dai padroni di casa con gara quattro, che questa sera ...

Calcio: Palermo-Venezia 0-1, venerdì semifinale di ritorno - Calcio: Palermo-venezia 0-1, venerdì semifinale di ritorno - Va al venezia l'andata della semifinale dei playoff del campionato di serie B. Al Barbera davanti a 32.753 spettatori il Palermo è stato sconfitto per 1-0 per effetto della rete realizzata da Nicholas ...

Playoff Serie B: colpo Venezia al Barbera. Vanoli si aggiudica il primo atto - Playoff serie B: colpo venezia al Barbera. Vanoli si aggiudica il primo atto - I Lagunari superano il Palermo nella semifinale di andata dei playoff di serie B grazie alla rete di Pierini. Ritorno in programma venerdì 24 al Penzo ...

Semifinale Playoff Serie B Palermo-Venezia, Marconi: «Questa potrebbe essere stata la mia ultima partita qui e non c’era scenario migliore» - Semifinale Playoff serie B Palermo-venezia, Marconi: «Questa potrebbe essere stata la mia ultima partita qui e non c’era scenario migliore» - Ivan Marconi ha parlato in conferenza stampa commentando la sconfitta contro il venezia. «È vero che non ho fatto bene prima e sono rammaricato. Questa potrebbe essere stata la mia ultima partita qui ...