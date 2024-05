Miccichè indagato per peculato e truffa

(Di martedì 21 maggio 2024) Nell’auto blu avrebbe viaggiato un po’ di tutto: dai sacchi della spesa al pesce, dal cibo già pronto fino al gatto, portato dal veterinario. Chilometri percorsi da Palermo a Cefalù first appeared on il manifesto.

l’auto blu utilizzata come un taxi privato. Col quale portare il suo gatto dal veterinario , per andare a fare la spesa. Gianfranco Miccichè nei guai. L’ex presidente dell’Ars, attuale deputato regionale è indagato per truffa aggravata ai danni ...

AGI - L'ex presidente dell'Ars Gianfranco Micciche' e' indagato per peculato , truffa aggravata ai danni dell'Assemblea regionale siciliana e false attestazioni sulla presenz ain servizio di un dipendente pubblico. Per questa ragione il gip di ...

"MICCICHÈ USAVA L'AUTOBLU PER FINI PRIVATI, PURE PER PORTARE IL GATTO DAL VETERINARIO", INDAGATO PER TRUFFA E PECULATO - L'ex presidente dell'Ars Gianfranco Micciche' e' indagato per peculato, truffa aggravata ai danni dell'Assemblea regionale siciliana e false ... A proposito di Miccichè, il gip di Palermo Rosario Di ...

'Pure la cocaina e il gatto di famiglia sull'auto blu di Miccichè': ecco tutti i viaggi a spese dell'Ars - ... tra l'11 gennaio e il 10 novembre dell'anno scorso, complessivamente Miccichè, assieme all'assistente parlamentare Maurizio Messina (che guidava l'auto ed è indagato pure lui), avrebbe truffato l'...