WWE | Sonya Deville fa il suo ritorno durante Monday Night RAW

(Di martedì 21 maggio 2024) Lo scorso agostofu costretta a lasciare i ring della WWE per un infortunio dovendo di fatto porre fine anche al suo regno da campionessa di coppia conquistato poche settimane prima con Chelsea Green. La scorsa notte, dopo quasi un anno,ha fatto il suoin federazione interagendo all’interno del backstage con Shayna Baszler e Zoey Stark. SHE'S BACK!#WWERaw pic.twitter.com/sWw9ozbPj4— WWE (@WWE) May 21, 2024 Qui sotto un piccolo scatto mentre stringe la mano a Zoey.is back! #WWERAW pic.twitter.com/YVXj4qM2F7— ?????? (@WrestlingCovers) May 21, 2024