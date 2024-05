Nuova allerta rossa in Veneto e Lombardia | rischio nubifragi Fiumi osservati speciali

A Milano si potrebbero creare le condizioni per allagamenti ed esondazioni del Seveso e del Lambro Il maltempo torna a flagellare il Nord Italia. E' allerta rossa oggi sia in Veneto che in Lombardia , dopo l'alluvione e i nubifragi di pochi giorni ...

