Nove italiane in Europa se Atalanta e Fiorentina vincono | l’incastro per il posto in Conference

(Di lunedì 20 maggio 2024) Tutte da calcolare le partecipazioni delle squadranelle competizioni europee in vista degli ultimi verdetti della Serie A. Stabilite ormai matematicamente le prime cinque posizioni utili per la qualificazione alla prossima Champions League, nelle quali si sono piazzati i Campioni d’Italia dell’Inter, il Milan, la Juventus, il Bologna e l’, si apre la bagarre per staccare gli ultimi biglietti disponibili per l’. A giocarseli nell’ultima giornata di campionato saranno, Torino e Napoli, mentre Roma e Lazio attendono di sapere quale coppa giocheranno. Esiti che non dipenderanno soltanto dalla classifica finale, ma anche dai successi della Viola e dell’nelle rispettive finali diedLeague. La sesta squadra in ...

La Serie A potrebbe portare tante squadre il prossimo anno in Europa , sarà un maggio decisivo per le nostre squadre. Se l’annata passata è stata una grande campagna europea, con 3 finaliste, quest’anno le nostre squadre hanno la chance di fare ...

Giorgio Marchetti , vice segretario generale della UEFA, ha confermato che le italiane in Europa potrebbero essere Nove : Ecco come La comitiva italiana pronta a giocarsi l‘ Europa nella prossima stagione potrebbe essere ancora più ampia: lo conferma ...

