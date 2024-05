CdS – Non ho motivo di andare via

(Di lunedì 20 maggio 2024) 2024-05-20 21:15:30 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima news del CdS: ROMA – “Ho due anni di contratto con la Lazio e mi trovo bene. Ci sono persone che conosco bene, la mia famiglia si trova bene e non vedoper cui io debbavia“. Così il capitano della Lazio, Ciro Immobile, si sbilancia sul suo futuro in biancoceleste nel corso di un evento, l’EA7 World Legends Padel Tour, al Circolo ‘Due Ponti’. “È ovvio – spiega Immobile – che dopo una stagione così ci sono molti punti interrogativi soprattutto da parte mia, un po’ di critiche arrivano. Ho fatto sette anni a livello eccezionale e un anno di calo e un po’ di difficoltà della gestione anche del cambio allenatore non mi ha aiutato. Essendo negli anni quello che ha fatto più gol e più prestazioni belle, l’ho pagata di più“. Lazio, Immobile: “Ecco cosa non ha ...

