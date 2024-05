Milano - il premio giornalistico in ricordo del camerata Grilz

(Di martedì 21 maggio 2024) Sono arrivate anche ale proteste: nella giornata finale delAlmerigonon si è potuto negare che quella intitolazione, quel nome, risultano indigeribili a molti. A first appeared on il manifesto.

IL WIRED NEXT FEST TORNA A MILANO IL 15 E 16 GIUGNO - IL WIRED NEXT FEST TORNA A milano IL 15 E 16 GIUGNO - (mi-lorenteggio.com) milano, 20 maggio 2024 – Annunciati oggi i nuovi ospiti che parteciperanno all’undicesima edizione del Wired Next Fest, il più grande evento a partecipazione gratuita in Italia ...

CPM Music Institute di Milano apre le porte per l’OPEN WEEK - CPM Music Institute di milano apre le porte per l’OPEN WEEK - DA OGGI FINO A GIOVEDÌ 23 MAGGIO IL CPM MUSIC INSTITUTE DI milano APRE LE SUE PORTE PER UNA NUOVA OPEN WEEK Una settimana di incontri con artisti, ...

Allerta meteo rossa a Milano e in Lombardia: “Evitare gli spostamenti non necessari. Seveso e Lambro a rischio esondazione” - Allerta meteo rossa a milano e in Lombardia: “Evitare gli spostamenti non necessari. Seveso e Lambro a rischio esondazione” - Sale l’ allerta meteo a milano per le giornate del 20 e 21 maggio. Nel giro di poche ore, il Comune ha innalzato il grado di allarme per le precipitazioni previste sul capoluogo lombardo nella tarda s ...