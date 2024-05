Morto in moto a Miami | l' ultimo saluto di Urgnano a Kevin Drago Raccolta fondi per la famiglia

(Di lunedì 20 maggio 2024) Bergamo, 21 maggio 2024 – Domenica è rientrata dagli Usa e da ieri si trova ala salma di, il 31ennelo scorso 8 maggio al Jackson Memorial Hospital didove era ricoverato dal giorno di Pasquetta (31 marzo) per le gravi ferite riportate nell’incidente in cui aveva perso la vita l’amico Giuseppe Ghidotti, 28 anni, pure di. I due erano su unrino quando per cause ancora da chiarire si sono schiantati contro una jeep Renegade. Giuseppe, che guidava la, era deceduto subito, mentreera rimasto ferito. Domani alle 14.30 i funerali nella chiesa parrocchiale, ha detto il parroco don Stefano Bonazzi, che aveva già accolto la salma dell’amico Giuseppe le cui esequie erano state celebrate il ...

