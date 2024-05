Santa Maria di Castellabate Fondazione Neuromed dona un defibrillatore alla Fondazione Fioravante Polito

Olio d'oliva contro il cancro, 3 cucchiai al giorno riducono il rischio di morte - Olio d'oliva contro il cancro, 3 cucchiai al giorno riducono il rischio di morte - Lo studio della fondazione Veronesi-neuromed: il consumo regolare fa bene e non solo al cuore ...

L’olio d’oliva alleato non solo del cuore ma anche contro il rischio tumori - L’olio d’oliva alleato non solo del cuore ma anche contro il rischio tumori - Una nuova ricerca, da poco pubblicata sulla rivista European Journal of Clinical Nutrition, suggerisce che il consumo regolare di olio d’oliva possa associarsi a una ridotta mortalità non solo ...