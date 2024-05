Terremoto Campi Flegrei - caos al supermercato | Andiamo via – Video

(Di martedì 21 maggio 2024) (Adnkronos) – Una scossa didi magnitudo 4.4 aicolpisce Pozzuoli e Bacoli. Paura nelle case, i cittadini si riversano in strada. In undi Pozzuoli, gli effetti del sisma: "Guardate che disastro… Lo abbiamo sentito tutti quanti, ci siamo resi conto che ce ne dobbiamo andare?", dice una persona in

Ai Campi Flegrei è in corso uno sciame sismico, non ancora concluso, che ha fatto registrare oltre 20 terremoti nell'arco di tre ore circa. I terremoti più intensi sono stati quelli di magnitudo 4,4 delle 20.10, quello di magnitudo 3,9 delle 21.46 e ...

Napoli, la notte insonne dopo il terremoto: riunioni dei tecnici, Manfredi convoca la stampa, gente in strada - Napoli, la notte insonne dopo il terremoto: riunioni dei tecnici, Manfredi convoca la stampa, gente in strada - Non si dorme nella zona dei campi flegrei. Non dormono i cittadini spaventati dalla scossa di magnitudo 4.4 registrata alle 20.10 di ieri, lunedì 20 maggio, che ha fatto ballare ogni cosa. Oggetti e s ...

Scuole chiuse a Pozzuoli e Quarto per verifiche post-sismiche dopo il terremoto più forte degli ultimi 40 anni nella zona dei Campi Flegrei. - Scuole chiuse a Pozzuoli e Quarto per verifiche post-sismiche dopo il terremoto più forte degli ultimi 40 anni nella zona dei campi Flegrei. - Numeri di contatto sono stati resi disponibili per segnalare danni o disagi. Il terremoto ai campi Flegrei ha generato un momento di apprensione e mobilitazione nelle città colpite, con le ...

Italia: terremoto di magnitudo 4.4 vicino Napoli – Panorama - Italia: terremoto di magnitudo 4.4 vicino Napoli – Panorama - Lunedì sera un terremoto ha scosso la zona intorno alla città di Napoli, nel sud Italia. L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) ha ...