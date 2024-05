E’ morto Schellinger - campione del Milan e leggenda della Germania

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 21 maggio 2024) Èa 85 anni Karl-Heinz Schnellinger, terzino delfamoso per la spaccata con la quale portò l’Italia ai supplementari nella finale del mondiale di Messico ’70, prima del 4-3 con cui Rivera ci portò in finale contro il Brasile di Pelé. Nato il 31 Marzo 1939 a Düren, in, nella Renania Settentrionale, Schnellinger è stato un grande difensore di fascia sinistra, prima nell’SG Düren 99, poi nel Colonia: a 19 anni era già titolare in nazionale tedesca, prese parte ai mondiali del ’58 e del ’62, prima di venire in Italia «perché inguadagnavo solo 24 marchi». Acquistato dalla Roma nel 1963 per 1 milione di marchi, prestato al Mantova, al mister Luigi Bonizzoni provò a parlare in latino il mister gli rispose in tedesco. Esordì contro il, tornò alla Roma prima di essere ...