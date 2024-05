Vestiti regalati a Chiara Ferragni | come funzionava in ufficio

(Di martedì 21 maggio 2024)è natafashion blogger prima ancora che esistesse Instagram e da che mondo è mondo le aziende fanno a gara per vedere un loro capo indossato da lei. C’è chi le regala isperando di vederli indossati, chi la paga per farlo, ma una cosa è certa: i corrieri conoscono l’indirizzo del suoa memoria dato che gli arrivano pacchi a cadenza quotidiana. Questo, almeno, fino a prima del pandoro gate. Per la realizzazione del libro Il Vaso di Pandoro, Selvaggia Lucarelli ha intervistato un paio di ex dipendenti die si è fatta raccontare un po’ di aneddoti e di scoop sulla vita in. Stando ai loro racconti le aziende mandavano quotidianamente capi e accessori in“tantissimi al ...

