Giro d’Italia - oggi sedicesima tappa | orari - dove vederla in tv

Livigno, 20 maggio 2024 - Una tappa per una fuga da lontano, che premierà gli scalatori, oppure un altro assolo di Tadej Pogacar? La tappa sedici da Livigno a Monte Pana è di montagna, ma intervallata nel mezzo da un lungo tratto di fondo valle per ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA DEL Giro d’Italia 2024 17.19 Grazie per averci seguito amici di OA Sport e buon proseguimento di serata. Un saluto sportivo. 17.18 Tiberi ha salvato la maglia bianca per 18?, ma i segnali non ...