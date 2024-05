Sale l’ Allerta meteo a Milano per le giornate del 20 e 21 maggio. Nel giro di poche ore, il Comune ha innalzato il grado di allarme per le precipitazioni previste sul capoluogo lombardo nella tarda serata di lunedì e nelle prime ore di martedì. ...

Un nuovo Nubifragio si sta abbattendo in queste ore su Milano e sulle aree circostanti. Per le caratteristiche della perturbazione che viene da sud-ovest, la Protezione civile ha diramato nelle scorse ore l’ allerta rossa per rischio idrogeologico. ...

Nuova allerta rossa in Veneto e Lombardia: rischio nubifragi. Fiumi osservati speciali - Nuova allerta rossa in Veneto e Lombardia: rischio nubifragi. Fiumi osservati speciali - Situazione da monitorare attentamente in Emilia Romagna per rischio idraulico, in particolare per la costa ferrarese. Analogo warning in Lombardia per Milano e per la bassa pianura centro-occidentale.

Maltempo, allerta rossa in Veneto - Maltempo, allerta rossa in Veneto - E' stata diramata un'allerta rossa dalla Regione con il presidente Zaia"che teme ulteriori danni nelle zone già colpite dall'alluvione della scorsa settimana. Le prime piogge, previste in serata, ...