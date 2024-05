ALBANO FURIOSO | IN ITALIA C’È MALEDUCAZIONE VERSO L’INNO! SENTIVO L’ODIO TRA TIFOSI

(Di lunedì 20 maggio 2024) Al Bano è una furia e si sfoga ai microfoni di “Un Giorno da Pecora”. Risponde alle critiche sulla sua esecuzione deldi Mameli alla finale di Coppa. “Se sembra ci sia una sorta di maledizione su chi cantaprima della finale di coppa? “Non c’è maledizione, c’è. In tutti i paesi del mondo quando si cantanazionale le persone si alzano in piedi e rispettano quei tre minuti di silenzio. Inc’ènei confronti del: o non lo sentono” proprio “non ci credono, o sono maleducati”. A parlare, ospite di Rai Radio1, a Un Giorno da Pecora, è il cantante Al Bano Carrisi, che ai conduttori Giorgio Lauro ed Enzo Iacchetti oggi ha risposto alle critiche ricevute dopo la sua ...

Albano: «Il mio inno stonato alla finale di Coppa Italia In Italia c'è maleducazione, sentivo solo i cori delle tifoserie» - albano: «Il mio inno stonato alla finale di Coppa Italia In Italia c'è maleducazione, sentivo solo i cori delle tifoserie» - Se sembra ci sia una sorta di maledizione su chi canta l’inno prima della finale di Coppa Italia «Non c’è maledizione, c’è maleducazione. In tutti i paesi del mondo quando si canta l’inno nazionale l ...

Al Bano compleanno: Romina gli fa una dedica, arriva la risposta della Lecciso - Al Bano compleanno: Romina gli fa una dedica, arriva la risposta della Lecciso - Al Bano in queste ore sta festeggiando il suo 81esimo compleanno. Dopo la dedica inaspettata di Romina, arriva la risposta della Lecciso.

Calcio, playoff di Prima Categoria: il Boves ribalta il Sant'Albano e vola alla seconda fase - Calcio, playoff di Prima Categoria: il Boves ribalta il Sant'albano e vola alla seconda fase - La squadra di Calandra supera in rimonta il Sant'albano nella finale playoff del girone F e accede al secondo turno al termine di una partita in cui le emozioni non sono certo mancate. Alla fine l'ha ...