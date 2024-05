Il presidente ucraino Vladimir Zelensky replica al Pentagono affermando che non si può vietare all'Ucraina di usare armi occidentali per colpire la Russia , perché questo fa parte della difesa , non di un attacco. "Non credo - afferma come riporta ...

Russia, Putin schiera anche i blogger in guerra: ma non contro l'Ucraina - russia, Putin schiera anche i blogger in guerra: ma non contro l'Ucraina - Hanno centinaia di migliaia di follower e veicolano i messaggi del Cremlino: ora colpiscono duro contro un 'nemico' interno ...

Guerra Russia-Ucraina, Mosca: Zelensky e i leader in conflitto con noi sono nel mirino di raid, Putin avanza - Guerra russia-Ucraina, Mosca: Zelensky e i leader in conflitto con noi sono nel mirino di raid, Putin avanza - Un «usurpatore» e un «obiettivo militare legittimo» per la russia. Questo, secondo l'ex presidente Dmitry Medvedev, è ormai Volodymyr Zelensky, che domani conclude il suo mandato da presidente ucraino ...

La Corte Penale Internazionale contro Netanyahu, Gallant e Hamas: cosa succede adesso - La Corte Penale Internazionale contro Netanyahu, Gallant e Hamas: cosa succede adesso - Quali sono le conseguenze politiche della decisione della Cpi Quali i prossimi step dopo la richiesta dei madati di arresto