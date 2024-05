Chiara Orlando e il padre fanno piangere tutti a Io Canto Family

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di martedì 21 maggio 2024) La prima puntata di Ioè iniziata col botto: le lacrimei giurati e della conduttrice. Michelle Hunziker ha fatto entrare in studioe suo papà Michele. La ragazzina ha spiegato che è stata sua l’idea di partecipare alla trasmissione di Canale 5: “Ho deciso di venire qui, perché amo cantare, ma anche per passare del tempo in più con mio. Noi abbiamo uno splendido rapporto e mi sembrava una bella occasione da condividere“. La Hunziker poi ha presentato i primi due concorrenti: “Vedo che siete molto emozionati. Voi vivete a Guidonia alle porte di Roma e tu fai l’autista di autobus. Però per 40 anni sei stato sul ring. Adesso invece insegni ai ragazzi e hai una palestra no profit dove aiuti i giovani in situazioni difficili. Questo è davvero un bel ...