Zielinski saluta | Grazie Napoli - nessun offesa dopo la mia scelta Ora c’è l’Inter!

(Di martedì 21 maggio 2024) Piotri tifosi azzurri e tutto il suoattraverso una commuovente lettera. Nel suo futuro c’èe ora è pronto per iniziare la nuova avventura. SALUTI – La storia fra Piotr Zielinksi e ilè definitivamente arrivata ai titoli di coda, ma con grande rispetto. Lo si evince dalle parole spese dal centrocampista nei riguardi di tifosi e club. Adesso il calciatore polacco è pronto per la sua nuova avventura con, preannunciata in maniera non ufficiali ormai da svariati mesi insieme a quella dell’altro colpo a parametro zero di Giuseppe Marotta, Mehdi Taremi.e la riconoscenza verso. Il saluto prima di abbracciareLETTERA D’ADDIO – Nel corso di un’evento organizzato all’Ammot ...

La linea di affetto e gratitudine che unisce Zielinski a Napoli Auguri Piotr, la lanterna di Goethe di questo Napoli che a breve traslocherà in altri lidi. È vero, è stata una stagione nefasta, cupa, atroce per ogni tifoso azzurro ma sarebbe un ...

Zielinski, commovente addio al Napoli: "Ho imparato ad amarvi. Grazie per non avermi offeso per la mia decisione - zielinski, commovente addio al napoli: "Ho imparato ad amarvi. Grazie per non avermi offeso per la mia decisione - Il centrocampista del napoli, Piotr zielinski, ha salutato il club azzurro con una bella e commovente lettera di addio.

Zielinski dice addio al Napoli: “Grazie per non avermi offeso per la mia decisione” - zielinski dice addio al napoli: “Grazie per non avermi offeso per la mia decisione” - Piotr zielinski dopo otto anni saluta napoli: si trasferirà all'Inter nella prossima finestra di mercato. La sua lettera d'addio ...

Lettera d'addio di Zielinski ai tifosi del Napoli: "Siete persone straordinarie che ho imparato ad amare, vi ringrazio perché..." - Lettera d'addio di zielinski ai tifosi del napoli: "Siete persone straordinarie che ho imparato ad amare, vi ringrazio perché..." - Piotr zielinski ha letto una lettera d'addio dedicata ai tifosi e ai compagni di squadra del napoli durante la festa tenutasi in suo onore questa sera all'Ammot Cafè sul litorale domizio. Ecco un estr ...