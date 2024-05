Terremoto Campi Flegrei - caos al supermercato | Andiamo via – Video

(Di martedì 21 maggio 2024) (Adnkronos) – Una scossa didi magnitudo 4.4 aicolpisce Pozzuoli e Bacoli. Paura nelle case, i cittadini si riversano in strada. In undi Pozzuoli, gli effetti del sisma: "Guardate che disastro… Lo abbiamo sentito tutti quanti, ci siamo resi conto che ce ne dobbiamo andare?", dice una persona in L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina” Stupro suonessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito” Primarie Usa 2024, Corte Suprema: “Trump resta in scheda elettorale Colorado” MotoGp, Bagnaia rinnova con Ducati fino al 2026 Caso Alessia Pifferi, ‘rete criminale’ si allarga: ...

IL SINDACO - Manfredi: "Campi Flegrei, seguiamo con attenzione, per ora nessun danno segnalato" - IL SINDACO - Manfredi: "campi Flegrei, seguiamo con attenzione, per ora nessun danno segnalato" - Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli, attraverso un post sul suo profilo Instagram ha parlato delle scosse di terremoto che nelle ultime ore hanno colpito i campi Flegrei e le zone circostanti: "Stiamo ...

Pozzuoli, prime tende in via Napoli dopo le scosse di terremoto - Pozzuoli, prime tende in via Napoli dopo le scosse di terremoto - La protezione civile sta allestendo le prime tende sul lungomare di Pozzuoli come si vede nelle immagini realizzate da Fanpage.it ...

Terremoto ai Campi Flegrei, anche Napoli trema. La più potente scossa di magnitudo (4.4) degli ultimi 50 anni - terremoto ai campi Flegrei, anche Napoli trema. La più potente scossa di magnitudo (4.4) degli ultimi 50 anni - Panico fra la gente. Curcio riunisce l'unità di crisi. Chiuse le scuole a Napoli e Pozzuoli. Non si arresta lo sciame sismico ...