Davide Di Pietro è stato rieletto al secondo mandato come consigliere di Vigilanza Rai in quota dipendenti . Entrò per la prima volta in consiglio d'amministrazione a novembre, sostituendo il mai dimenticato Riccardo Laganà .Continua a leggere

(Adnkronos) – Davide Di Pietro è stato eletto come membro del consiglio di amministrazione della Rai, in rappresentanza dei dipendenti . Per Di Pietro è un secondo mandato con 2690 voti, si legge sul profilo Facebook dell'associazione Rai bene ...

(Adnkronos) – Davide Di Pietro è stato eletto come membro del consiglio di amministrazione della Rai, in rappresentanza dei dipendenti . Per Di Pietro è un secondo mandato con 2690 voti, si legge sul profilo Facebook dell'associazione Rai bene ...

Rai, Davide Di Pietro eletto in Cda in rappresentanza dei dipendenti - Rai, davide Di pietro eletto in Cda in rappresentanza dei dipendenti - davide Di pietro è stato eletto come membro del consiglio di amministrazione della Rai, in rappresentanza dei dipendenti. Per Di pietro è un secondo mandato con 2690 voti, si legge sul profilo Faceboo ...

Davide Di Pietro rieletto come consigliere Rai in quota dipendenti: è l’erede di Riccardo Laganà - davide Di pietro rieletto come consigliere Rai in quota dipendenti: è l’erede di Riccardo Laganà - davide Di pietro è stato rieletto al secondo mandato come consigliere di Vigilanza Rai in quota dipendenti. Entrò per la prima volta in consiglio d'amministrazione a novembre, sostituendo il mai ...

CSI, finale regionale a Biella: trionfa la ValleBelbo Sport che porta a casa il Trofeo Davide Filippini - CSI, finale regionale a Biella: trionfa la ValleBelbo Sport che porta a casa il Trofeo davide Filippini - Un successo di squadra sul campo, o meglio, in vasca, arrivato a suon di medaglie ed eccellenti riscontri cronometrici che hanno incoronato la squadra nicese come migliore formazione del circuito piem ...