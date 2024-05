L’ossessione del contrasto alla mobilità delle persone

(Di martedì 21 maggio 2024) Le politiche migratorie dell’Unione Europea sono sempre più ossessivamente concentrate sulla riduzione del diritto di asilo e sulpotenziali richiedenti protezione internazionale. Fra le molteplici first appeared on il manifesto.

Decreto Coesione, Anief in Senato: "Nessuna proposta risolutiva sul reclutamento, necessario affrontare il problema". Emendamenti suggeriti - Chiediamo anche la mobilità per il personale assunto con contratto a tempo determinato" queste in ... (Disposizioni in materia di istruzione e di contrasto alla povertà educativa) I. Estensione ...

I nuovi ospiti del Wired Next Fest 2024 di Milano - ... dai governi all'economia, dal lavoro ai consumi, dalla mobilità ai comportamenti personali. È ... che parlerà della strategia italiana per il contrasto al cyber crime a al cyber warfare; il giornalista ...