Unabomber - trovato il dna | la clamorosa svolta 30 anni dop - chi finisce nel mirino

(Di martedì 21 maggio 2024) C'è sempre un momento in cui le verità, celate o tenute nascoste per, cominciano a venire a galla. Piano piano, una alla volta. E questo può avvenire sempre, anche dopo dieci, venti, trent'. Il caso è quello di. Lo spietato dinamitardo che terrorizzò il Nordest fabbricando ordigni esplosivi che poi posizionava a seconda delle sue ossessioni. Erano gliNovanta, e gli attentati andarono avanti dal 1994 al 2007. IL BOMBAROLO FOLLE Nessuno seppe mai chi si nascondesse dietro quel folle bombarolo che terrorizzava la gente, il processo venne chiuso erimase senza un nome.L'anno scorso, però, le indagini si sono riaperte, e ora su alcuni reperti analizzati in maniera più approfondita, è stato individuato un dna mitocondriale. È questa la novità. Dei frammenti genetici ...

Francesca Girardi aveva solo nove anni quando le scoppiò in mano un evidenziatore sul greto del fiume Piave, in Veneto, nel Trevigiano. Quel giorno, 25 aprile 2003, era in gita con la sua famiglia, e mai avrebbe immaginato che le sarebbe cambiata ...

Chi è Alfredo Nocerino Si è suicidato il padre del giovane rimasto asfissiato nel box auto insieme alla fidanzata a Secondigliano - Chi è Alfredo Nocerino Si è suicidato il padre del giovane rimasto asfissiato nel box auto insieme alla fidanzata a Secondigliano - Chi è Alfredo Nocerino, che si è suicidato allo stesso modo in cui il figlio è morto: asfissiato dai gas di scarico dell'auto ...

“Miccichè usava l’autoblu per fini privati, pure per portare il gatto dal veterinario”: divieto di dimora per il politico, che nega le accuse - “Miccichè usava l’autoblu per fini privati, pure per portare il gatto dal veterinario”: divieto di dimora per il politico, che nega le accuse - È accusato di aver usato l’auto blu per portare il gatto dal veterinario. Ma anche di aver inviato l’autista da Cefalù fino a Palermo per consegnare un bidone di benzina alla moglie rimasta in panne, ...

Caso Unabomber, colpo di scena: nuove tracce di DNA sui reperti - Caso unabomber, colpo di scena: nuove tracce di DNA sui reperti - Le indagini sull'unabomber italiano fanno un passo avanti con il ritrovamento di tracce di DNA su dei reperti: i dettagli di questa scoperta.