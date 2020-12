In questa foto Donald Trump non sta piangendo e la pedofilia non c’entra (Di martedì 1 dicembre 2020) Il 13 novembre 2020 su Facebook è stata pubblicata una foto che mostra il primo piano del volto del presidente uscente degli Stati Uniti d’America Donald Trump con gli occhi leggermente arrossati e una lacrima che scende dall’occhio sinistro dell’uomo. Il testo che accompagna l’immagine, recita: «UNA SETIMANA DI PIANTO MI SONO FATTA, ,CHI SEGUE Trump SA PERCHÉ LUI PIANGE L’INCONTRO CON I BAMBINI SALVATI DAI TUNEL DEI SATANISTI E DALLA pedofilia. ..PECCATO CHE NON AVETE VISTO IL FILMATO INTERO QUANDO LO AVUTO ,,POI È STATO CANCELATO DA CHI LO VUOLE FARE PASARE COME UN MOSTRO». Questo contenuto veicola una notizia falsa. L’immagine oggetto della nostra verifica è stata modificata. La foto originale è stata scattata il 15 luglio 2020 nello studio ovale della Casa Bianca a ... Leggi su facta.news (Di martedì 1 dicembre 2020) Il 13 novembre 2020 su Facebook è stata pubblicata unache mostra il primo piano del volto del presidente uscente degli Stati Uniti d’Americacon gli occhi leggermente arrossati e una lacrima che scende dall’occhio sinistro dell’uomo. Il testo che accompagna l’immagine, recita: «UNA SETIMANA DI PIANTO MI SONO FATTA, ,CHI SEGUESA PERCHÉ LUI PIANGE L’INCONTRO CON I BAMBINI SALVATI DAI TUNEL DEI SATANISTI E DALLA. ..PECCATO CHE NON AVETE VISTO IL FILMATO INTERO QUANDO LO AVUTO ,,POI È STATO CANCELATO DA CHI LO VUOLE FARE PASARE COME UN MOSTRO». Questo contenuto veicola una notizia falsa. L’immagine oggetto della nostra verifica è stata modificata. Laoriginale è stata scattata il 15 luglio 2020 nello studio ovale della Casa Bianca a ...

