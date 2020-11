Calcio, Coppa Italia 2020-2021: Torino e Genoa agli ottavi di finale, eliminata la Sampdoria nel derby (Di giovedì 26 novembre 2020) Sono Torino e Genoa le squadre che avanzano nella Coppa Italia 2020-2021 di Calcio. I granata, tra le mura amiche, hanno sconfitto l’Entella grazie alle realizzazioni di Simone Zaza al 28? e di Federico Bonazzoli al 30?. Tutto si è risolto, quindi, nella prima frazione per la compagine torinese che agli ottavi di finale affronterà il Milan, leader del campionato di Serie A. Una sfida complicata per la formazione allenata da Marco Giampaolo, ma non impossibile. Successo importante e significativo, poi, del Genoa nel derby genovese contro la Sampdoria. I rossoblu si sono imposti per 3-1, ribaltando lo score che gli vedeva sotto di un gol al termine della prima frazione ... Leggi su oasport (Di giovedì 26 novembre 2020) Sonole squadre che avanzano nelladi. I granata, tra le mura amiche, hanno sconfitto l’Entella grazie alle realizzazioni di Simone Zaza al 28? e di Federico Bonazzoli al 30?. Tutto si è risolto, quindi, nella prima frazione per la compagine torinese chediaffronterà il Milan, leader del campionato di Serie A. Una sfida complicata per la formazione allenata da Marco Giampaolo, ma non impossibile. Successo importante e significativo, poi, delnelgenovese contro la. I rossoblu si sono imposti per 3-1, ribaltando lo score che gli vedeva sotto di un gol al termine della prima frazione ...

