Australia, Maradona scambiato per Madonna sui social: e su Twitter piangono l’icona pop (Di giovedì 26 novembre 2020) Sydney, 26 nov – I social media in Australia si sono riempiti nelle ultime ore di fan piuttosto confuso che hanno interpretato male il nome “Maradona” e lo hanno scambiato con quello di Madonna. Il risultato è stato che molti hanno creduto che fosse la pop star ad essere passata a miglior vita. “Maradona” scambiato per “Madonna” Come tutti noi sappiamo, purtroppo Diego Armando Maradona è morto per un infarto nella sua casa fuori Buenos Aires mercoledì, all’età di 60 anni. Fan di tutto il mondo si sono sfogati su Twitter per piangere la scomparsa della leggenda, ma molti, in Australia, pensavano che fosse la pop star Madonna ad essere morta, molto probabilmente per un problema di ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 26 novembre 2020) Sydney, 26 nov – Imedia insi sono riempiti nelle ultime ore di fan piuttosto confuso che hanno interpretato male il nome “” e lo hannocon quello di. Il risultato è stato che molti hanno creduto che fosse la pop star ad essere passata a miglior vita. “per “” Come tutti noi sappiamo, purtroppo Diego Armandoè morto per un infarto nella sua casa fuori Buenos Aires mercoledì, all’età di 60 anni. Fan di tutto il mondo si sono sfogati super piangere la scomparsa della leggenda, ma molti, in, pensavano che fosse la pop starad essere morta, molto probabilmente per un problema di ...

aripov_sarvar : RT @tuttosport: Morte di Maradona scambiata per quella di #Madonna: che gaffe in Australia! ?? - AhiMaria1 : Maradona scambiato per Madonna e in Australia piangono per la scomparsa della pop star!????? - tuttosport : Morte di Maradona scambiata per quella di #Madonna: che gaffe in Australia! ?? - IlPrimatoN : Troppa 'fretta' nel cordoglio social - CorriereQ : Morte di Maradona scambiata per quella di Madonna: che gaffe in Australia! -

Ultime Notizie dalla rete : Australia Maradona Maradona, che gaffe in Australia: "È morta Madonna!" Corriere dello Sport.it Maradona, il ricordo dell’amico Gianni Minà: “Tante volte criminalizzato. Ora silenzio”

Maradona, che ha spesso rifiutato questa logica ambigua ... per assicurare la partecipazione alla querida Argentina nel match di spareggio contro l’Australia e poi giocando tre partite all’inizio dei ...

Morte di Maradona scambiata per quella di Madonna: che gaffe in Australia!

Imbarazzante errore nella terra dei canguri dove la scomparsa della leggenda del calcio è stata confusa con quella della cantante americana ...

