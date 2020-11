Rider, il ministero boccia l’accordo siglato tra Assodelivery e Ugl: “Non può prevedere il cottimo integrale” (Di lunedì 23 novembre 2020) Nessun accordo sindacale può prevedere il cottimo integrale per i Rider. A dirlo è il ministero del Lavoro che con una nuova circolare torna sulla questione dopo aver già censurato il contratto sottoscritto lo scorso 15 settembre tra Assodelivery, l’associazione delle piattaforme del food delivery, e il solo sindacato Ugl. Questa volta l’ufficio legislativo del ministero si concentra sul compenso, chiarendo che la legge non autorizza il contratto collettivo determinato facendo riferimento solo al numero di consegne effettuate. Un’interpretazione che si inserisce nel dibattito sulla definizione del salario nel nuovo contratto, con i sindacati confederali che parlano di un cottimo mascherato, mentre Assodelivery e Ugl rivendicano il criterio del compenso ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 23 novembre 2020) Nessun accordo sindacale puòilintegrale per i. A dirlo è ildel Lavoro che con una nuova circolare torna sulla questione dopo aver già censurato il contratto sottoscritto lo scorso 15 settembre tra, l’associazione delle piattaforme del food delivery, e il solo sindacato Ugl. Questa volta l’ufficio legislativo delsi concentra sul compenso, chiarendo che la legge non autorizza il contratto collettivo determinato facendo riferimento solo al numero di consegne effettuate. Un’interpretazione che si inserisce nel dibattito sulla definizione del salario nel nuovo contratto, con i sindacati confederali che parlano di unmascherato, mentree Ugl rivendicano il criterio del compenso ...

