LIVE Medvedev-Thiem 3-4, Finale ATP Finals DIRETTA: break di distanza nel primo set! (Di domenica 22 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5-3 Thiem vince a zero il servizio: è la prima volta che succede nella partita. 40-0 Buona prima del classe ’93: lunga la risposta del russo. 30-0 Servizio e diritto dell’austriaco. 3-4 Il russo mantiene il servizio e prova a ottenere fiducia. 30-15 Medvedev si avventa a rete sulla seconda: grande volée di rovescio dal centro del campo. 15-15 Serve&volley di Medvedev: lunga la volée di diritto del russo. 15-0 Buona prima del russo. 4-2 Si salva Thiem con il servizio e conferma il break. AD-40 CHE DIRITTO DI Thiem! Il classe ’93 sale sopra la palla da fondocampo con il diritto lungolinea in spinta. 40-40 Grande attacco in controtempo del russo: volée di rovescio dopo l’accelerazione di diritto ... Leggi su oasport (Di domenica 22 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA5-3vince a zero il servizio: è la prima volta che succede nella partita. 40-0 Buona prima del classe ’93: lunga la risposta del russo. 30-0 Servizio e diritto dell’austriaco. 3-4 Il russo mantiene il servizio e prova a ottenere fiducia. 30-15si avventa a rete sulla seconda: grande volée di rovescio dal centro del campo. 15-15 Serve&volley di: lunga la volée di diritto del russo. 15-0 Buona prima del russo. 4-2 Si salvacon il servizio e conferma il. AD-40 CHE DIRITTO DI! Il classe ’93 sale sopra la palla da fondocampo con il diritto lungolinea in spinta. 40-40 Grande attacco in controtempo del russo: volée di rovescio dopo l’accelerazione di diritto ...

