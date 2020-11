I nuovi mostri nella clip di anticipazione di The Witcher 2 (Di lunedì 2 novembre 2020) https://www.youtube.com/watch?v=MJ0BjNRxxqc Ci siamo appena lasciati alle spalle il weekend di Halloween con il suo carico di storie dell’orrore e presenze mostruose. E di mostri ne sa qualcosa sicuramente Geralt di Rivia, il protagonista della saga di The Witcher, di recente interpretato da Henry Cavill nel fortunatissimo adattamento Netflix. Proprio per celebrare la terrificante nomea della serie, alla vigilia di Ognissanti su YouTube si è manifestato un video dedicato ai mostri più orripilanti apparsi nei vari episodi. Una specie di montaggio sulle note di Monster Mash, la celebre canzone che accompagna tantissime feste e celebrazioni del 31 ottobre. Dal Kikimora al diavolo di Posada, dall’assordante Striga al pallido Doppler passando per il tenero ma non troppo Hirikka; e poi ancora un drago, vermi ... Leggi su wired (Di lunedì 2 novembre 2020) https://www.youtube.com/watch?v=MJ0BjNRxxqc Ci siamo appena lasciati alle spalle il weekend di Halloween con il suo carico di storie dell’orrore e presenze mostruose. E dine sa qualcosa sicuramente Geralt di Rivia, il protagonista della saga di The, di recente interpretato da Henry Cavill nel fortunatissimo adattamento Netflix. Proprio per celebrare la terrificante nomea della serie, alla vigilia di Ognissanti su YouTube si è manifestato un video dedicato aipiù orripilanti apparsi nei vari episodi. Una specie di montaggio sulle note di Monster Mash, la celebre canzone che accompagna tantissime feste e celebrazioni del 31 ottobre. Dal Kikimora al diavolo di Posada, dall’assordante Striga al pallido Doppler passando per il tenero ma non troppo Hirikka; e poi ancora un drago, vermi ...

